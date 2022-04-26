Казань, 26 апреля, 2022, 15:56 — ИА Регнум. В Татарии бывшего сотрудника исправительной колонии признали виновным в покушении на незаконный оборот наркотиков и получении взятки. Суд приговорил мужчину к 11 годам лишения свободы, сообщает следственное управление СКР по РТ.

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Установлено, что в 2020 году сотрудник колонии приобрел наркотические средства общей массой более 20 граммов и предложил одному из осужденных купить их у него. Когда на счет злоумышленника поступили 17,6 тыс. рублей, он попытался пронести наркотики на территорию исправительного учреждения, но был досмотрен другими сотрудниками колонии и управления ФСБ России по РТ, которые обнаружили запрещенные вещества.

Как сообщало ИА REGNUM, кошка-наркокурьер была задержана 17 марта рядом с исправительной колонией №19 в Казани.

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