Москва, , 15:53 — REGNUM Сегодня, 26 апреля, по состоянию на 15:20 по мск доллар на Московской бирже дешевеет на 0,48%, до 72,81 рубля. Евро теряет 0,38%, отступая до 76,86 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

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«Российская валюта продолжает укрепляться, получая поддержку от продажи валюты экспортерами для расчетов по налогам и снижения импорта.

Но главным фактором остается низкая ликвидность на рынке в отсутствие нерезидентов. Торговый баланс и бюджетный профицит в апреле обещают новые рекорды.

Несмотря на санкционную риторику или именно благодаря ей страны Запада и другие потребители спешат закупиться российскими энергоносителями.

Рынок продолжает ожидать решения ЦБ РФ по ставке на заседании, которое состоится 29 апреля. Снижение ставки может составить более 3 процентных пунктов, что несколько ослабит позиции рубля», — пояснил эксперт.

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