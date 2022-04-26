Екатеринбург, 26 апреля, 2022, 16:11 — ИА Регнум. В Свердловской области за сутки, 25 апреля, в медучреждения доставлены 90 пациентов с коронавирусной инфекцией, что на 80 больше, чем днем ранее. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

С начала пандемии в регионе от коронавирусной инфекции скончались 10 706 человек. За последние сутки зарегистрировано три летальных исхода.

От болезни оправились уже 424 404 человека. За сутки в связи с выздоровлением из больниц выписан 261 пациент.