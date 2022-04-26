Москва, , 15:52 — REGNUM В студии Российского общества «Знание» состоялось торжественное открытие второй Всероссийской просветительской акции «Поделись своим Знанием. Новые горизонты», которая пройдет с 25 по 29 апреля. Учёные, предприниматели, медиаменеджеры, государственные деятели и представители творческих профессий отправятся в школы, чтобы провести уроки и пообщаться со школьниками о новых возможностях, которые открываются перед молодёжью сегодня. Онлайн-трансляция мероприятия доступна на сайте проекта и в официальном сообществе просветительской организации в VK.

Лекция ИА REGNUM

Со вступительным словом выступил первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, который поприветствовал аудиторию и пригласил всех принять участие в федеральном Просветительском марафоне «Новые горизонты».

«17-19 мая открывается большой марафон Российского общества «Знание», где будут представлены самые лучшие специалисты, опытные управленцы, которые помогут вам сделать свой выбор. Мы можем подсказать, но выбор в любом случае за вами. И наша главная задача – помочь вам принять это решение», — подчеркнул Сергей Кириенко.

С первой лекцией «Школа и цифровая образовательная среда: новые возможности» выступил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Он рассказал о новых электронных образовательных сервисах, которые разрабатываются силами российских специалистов, — о платформе ФГИС «Моя Школа», а также сервисе видео-коммуникаций «Сферум». Сергей Кравцов передал слово Александру Ядрину, учителю математики из гимназии имени Е. М. Примакова (Московская область).

«Я работаю в «Сферум» уже полгода. Благодаря новому сервису стало очень удобно обучать дистанционно: я вижу каждого ученика, а у ребят, в свою очередь, есть функция «поднять руку» и обратиться ко мне. Также очень удобен чат, в котором мы можем в любой момент восстановить историю нашего общения. Учащиеся могут демонстрировать свой экран с выполненной работой и мне теперь необязательно собирать тетрадки», — рассказал Александр Ядрин.

Генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина рассказала о том, «как маленькая идея может победить негатив».

По её словам, нужно добиться понимания, чтобы люди почувствовали, что они живут в стране, где могут полностью реализовываться, комфортно жить, рожать и воспитывать детей, работать и стареть. Для этого правительство реализовывает 14 национальных проектов, и София Малявина предложила аудитории подумать, в какой области ребята хотели бы себя проявить: «Главная задача национальных проектов создать такую инфраструктуру, чтобы люди смогли реализовываться здесь и сейчас».

Генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров говорил о трансформации медиаиндустрии и о новых цифровых продуктах, которые запускаются в России.

«Мы живём во время четвертой промышленной революции, так называемой индустрии 4.0, в расцвете информационной эпохи. Она подразумевает интеграцию цифровых технологий во все сферы деятельности человека, от бизнеса и производства до социальных аспектов жизни. Молодая аудитория большую часть времени проводит в социальных сетях и смотрит видеоконтент в разных форматах. Все это так или иначе связано с продуктами «Газпром-Медиа Холдинга». Поэтому мы продолжаем развивать наши традиционно сильные направления, такие как ТВ, радио и печатные СМИ, а также развиваем новые цифровые сервисы, ведь в будущем общество ждёт новый виток технологического развития», — рассказал Александр Жаров.

Руководитель «Газпром-Медиа Холдинга» среди новых проектов отметил Yappy и Rutube. Yappy — молодой аналог TikTok, социальная сеть, которая интересна возможностью не просто снимать и выкладывать ролики, но и создавать совместные видео — коллаборации. Rutube, по словам Александра Жарова, развивается как классический видеохостинг, если YouTube больше выстроен как поисковая система, то в российский сервис попадают через тот же Яндекс, когда пользователь ищет в сети тот или иной видеоролик. Также Александр Жаров анонсировал разработку нового приложения под рабочим названием «Аудиоклуб». На одной платформе объединят подкасты, радио, аудиокниги, также можно будет составлять индивидуальные плейлисты.

Председатель Координационного совета по делам молодёжи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию Никита Марченков выступил с темой «Молодёжь в науке: лучшее время проявить себя». Спикер рассказал о стратегических приоритетах научно-технологического развития России, о том, какую роль в их реализации играет развитие природоподобных технологий и как мегаустановки помогают создавать будущее науки.

«Сегодня самое важное – это идеи и люди, которые их реализовывают. И это прямой выход к новым технологиям», — заявил эксперт.

Завершал первый день просветительской акции заместитель министра финансов РФ Михаил Котюков, который рассказал о стратегии сбережений, о балансе между доходами и расходами, разумных инвестициях и страховании рисков. Как подытожил чиновник — о финансово здоровом образе жизни.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, партнёрами всероссийской просветительской акции «Поделись своим Знанием. Новые горизонты» выступают Министерство просвещения Российской Федерации, Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Министерство здравоохранения Российской Федерации, Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, Газпром-Медиа Холдинг, Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь), Всероссийские конкурсы «Большая перемена» и «Твой ход» — проекты Росмолодёжи, входящие в линейку президентской платформы «Россия – страна возможностей», Всероссийский профессиональный конкурс «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей», АНО «Национальные приоритеты», Российский этнографический музей и другие ведущие организации страны.

В сентябре 2021 года в рамках марафона «Новое Знание» прошла первая всероссийская просветительская акция «Поделись своим Знанием». Уроки от лекторов Общества «Знание» прошли в стенах российских школ, куда успешные предприниматели, учёные и государственные деятели вернулись, чтобы поделиться своим опытом с подрастающими поколениями. Всего состоялось более 5 000 просветительских мероприятий.

В рамках марафона «Поделись своим Знанием. Новые горизонты» пройдут шесть параллельных тематических эфиров с главной площадки на ВДНХ и из региональных студий Российского общества «Знание».

Также на ВДНХ состоится финальный этап первых всероссийских просветительских игр «Новое Знание», в котором примут участие ученики 9-11-х классов со всей России. Региональный этап, в котором участвуют более 41 тысячи старшеклассников, идёт сейчас по всей стране, а закончится 30 апреля.

Напомним, Российское общество «Знание» ведет свою историю от советской общественной организации, основанной в 1947 году по инициативе представителей советской интеллигенции как «Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний» (с 1963 года — Всесоюзное общество «Знание», с 1991 года — Общество «Знание России»). Члены Общества занимались популяризацией науки, читали лекции о достижениях советского хозяйства и промышленности. В 2016 году «Знание России» было преобразовано в Общероссийскую общественно-государственную просветительскую организацию Российское общество «Знание». 21 апреля 2021 года в ходе Послания Президента РФ Федеральному собранию РФ Владимир Путин заявил о необходимости перезапуска Российского общества «Знание» на современной цифровой платформе.

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