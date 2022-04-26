Ульяновск, 26 апреля, 2022, 15:52 — ИА Регнум. Уголовное дело об убийстве по факту стрельбы в детском саду в Ульяновской области, в результате чего погибли несколько человек, возбудили следователи. Об этом 26 апреля сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Эмблема СК РФ

«Следственным управлением СК России по Ульяновской области возбуждено уголовное дело об убийстве на территории детского сада по ч. 2 ст. 105 УК РФ», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также уточняется, что в данный момент на месте трагического происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления по Ульяновской области, которые выясняют все обстоятельства, а также причины и условия, способствовавшие совершению указанного преступления.

Как передавало ИА REGNUM, ранее губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил, что в регионе произошла ужасная трагедия в детском саду, куда ворвался вооружённый мужчина: убиты двое детей, один воспитатель, ещё один педагог ранен.