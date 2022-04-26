Рязань, 26 апреля, 2022, 15:58 — ИА Регнум. В Рязанской области за последние сутки выписаны после выздоровления 128 ковид-пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 26 апреля в федеральном оперативном штабе. От осложнений при коронавирусе скончался один человек.

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Всего в Рязанской области выявлено 119 135 носителей инфекции. Завершили лечение 114 255 жителей. Зарегистрировано 3 356 летальных исходов.

За минувшие сутки в ковид-стационары направили 19 человек.