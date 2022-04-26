Москва, , 15:50 — REGNUM Компания VK ведёт основную разработку российского аналога сервиса Google Play. Об этом 26 апреля сообщил глава Минцифры Максут Шадаев в эфире телеканала «Россия-24».

Google Иван Шилов © ИА REGNUM

Бета-версию магазина приложений запустят уже в мае 2022 года. «Это не делается за бюджетные деньги, нам кажется, это очень важно, чтобы это была полноценная экосистема, которая бы сама развивалась, регулировалась бы крупнейшими участниками рынка», — рассказал Шадаев.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что до 1 июня 2022 года необходимо создать отечественный магазин приложений для мобильных устройств. По его словам, из-за санкций зарубежных компаний в отношении России сервисы App Store и Google Play «могут не дать возможности скачивать приложения».

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