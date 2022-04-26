Москва, , 15:49 — REGNUM В идеале реализация планов по созданию Фонда пенсионного и социального страхования должна помочь оптимизировать работу системы социальных выплат, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «УНИВЕР Сбережения» Виктор Шахурин.

Фонд социального страхования Bashmakovo.pnzreg.ru

«Также создание единого Социального фонда должно сократить численность занятых в ней и максимально перевести деятельность данной объединенной структуры в цифровую форму.

Это позволит сократить издержки, в частности, на бумажную работу, содержание офисов, очное взаимодействие с гражданами, оформляющими пенсионные и социальные выплаты.

Соответственно, больше средств в объединенном фонде будет оставаться на выплаты пенсий и пособий, а бюджету придется меньшими суммами их дотировать», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель правительства РФ Михаил Мишустин дал поручение, чтобы в России активизировали работу по созданию единого Фонда пенсионного и социального страхования.

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