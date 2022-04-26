Москва, 26 апреля 2022, 15:49 — REGNUM В идеале реализация планов по созданию Фонда пенсионного и социального страхования должна помочь оптимизировать работу системы социальных выплат, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «УНИВЕР Сбережения» Виктор Шахурин.
Как сообщало ИА REGNUM, председатель правительства РФ Михаил Мишустин дал поручение, чтобы в России активизировали работу по созданию единого Фонда пенсионного и социального страхования.
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