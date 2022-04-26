Москва, , 15:48 — REGNUM Право вето в Совете Безопасности ООН никуда не денется. Об этом 26 апреля на совместной пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Совбез ООН Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что это является одной из несущих опор всемирной организации.

«Что касается резолюции [о праве вето постоянных членов Совета Безопасности], которая внесена в Генеральную Ассамблею, она — и это четко оговорено — не имеет отношения и не будет влиять хоть каким-либо образом на переговоры, которые ведутся уже много лет по вопросам реформы Совета Безопасности», — подчеркнул Лавров.

«Право вето никуда не денется, я вам могу это ответственно подтвердить, право вето — это одна из несущих опор ООН, без него организация пойдет вразнос», — констатировал российский министр.

Лавров уверен, что в ходе реформы СБ ООН необходимо избавиться от главного дефекта — засилья стран Запада.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США и другие страны Запада пытаются обесценить право вето в Совете безопасности ООН через передачу преимущественных прав Совбеза Генеральной ассамблее организации. По его словам, такой перенос позволит Вашингтону использовать различные рычаги давления на участников принятия решений, чтобы добиваться результатов в свою пользу.