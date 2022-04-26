Право вето в СБ ООН никуда не денется — Лавров
Москва, 26 апреля, 2022, 15:48 — ИА Регнум. Право вето в Совете Безопасности ООН никуда не денется. Об этом 26 апреля на совместной пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что это является одной из несущих опор всемирной организации.
Лавров уверен, что в ходе реформы СБ ООН необходимо избавиться от главного дефекта — засилья стран Запада.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США и другие страны Запада пытаются обесценить право вето в Совете безопасности ООН через передачу преимущественных прав Совбеза Генеральной ассамблее организации. По его словам, такой перенос позволит Вашингтону использовать различные рычаги давления на участников принятия решений, чтобы добиваться результатов в свою пользу.