Ростов-на-Дону, 26 апреля, 2022, 15:47 — ИА Регнум. Ростовский областной суд подтвердил законность признания многоквартирного дома в переулке Кривошлыковском аварийным. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

Onf.ru Аварийный дом

Апелляционную жалобу ростовчан на решение Ленинского районного суда Ростова-на-Дону от 10 января 2022 года рассмотрела судебная коллегия по административным делам и оставила её без удовлетворения. Решение вступило в законную силу 25 апреля.

ИА REGNUM сообщало, что ранее жильцы аварийного дома в переулке Кривошлыковском вновь обратились к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой организовать проверку использования средств, выделенных на расселение жильцов. Люди указывают на нецелевое использование 240 млн рублей, выделенных из резервного фонда Ростова-на-Дону на расселение аварийного дома.