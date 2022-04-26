Уфа, , 15:50 — REGNUM На поддержку рынка труда в Башкирии могут направить более двух млрд рублей. Об этом 26 апреля сообщил глава республики Радий Хабиров на заседании оперативного штаба по обеспечению социально-экономического развития региона.

Центр занятости населения в Смоленске Пресс-служба администрации Смоленской области

На заседании министр семьи, труда и социальной защиты населения республики Ленара Иванова сообщила, что уровень безработицы в республике составляет 1,1%.

Она также отметила, что сотрудники минтруда Башкирии сформировали ещё одну заявку на федеральную помощь в размере 1 млрд 123 млн рублей для увеличения охвата организаций предприятий.

«Суммарная поддержка нашего рынка труда таким образом превысит два млрд рублей. Очень важно максимально эффективно использовать эти средства», — приводит пресс-служба слова главы Башкирии Радия Хабирова.

Сообщается, что республиканскую программу профессиональной подготовки планируют запустить в мае текущего года.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии фиксируется небольшой рост числа сотрудников, находящихся под риском увольнения из-за экономической ситуации.