Москва, , 15:45 — REGNUM На должность заместителя руководителя департамента экономической политики и развития Москвы, начальника управления налогового анализа города назначена Дарья Мурченко. Соответствующее решение утверждено распоряжением мэра столицы от 25 апреля.

Москва-Сити. Москва

В этой должности чиновник будет курировать направления, связанные с налоговой политикой, регулированием налогового законодательства, а также выполнять анализ налоговых доходов и эффективности действующей системы налогообложения.

«Дарья Мурченко давно работает в команде департамента экономической политики Москвы. Ее знания и высокий профессиональный опыт повысят эффективность нашей работы в сфере налоговой политики, которая в сегодняшних условиях приобретает первостепенное значение для регулирования экономики Москвы», — отметил руководитель департамента экономической политики города Кирилл Пуртов.

Читайте ранее в этом сюжете: Предприятия Москвы научат экономить на энергоресурсах