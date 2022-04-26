Воронеж, , 15:45 — REGNUM Воронежский журналист Александр Ягодкин скончался в Воронеже на 71-м году жизни. Об этом стало известно 26 апреля.

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«С глубоким прискорбием воспринял известие о безвременной кончине известного воронежского журналиста, писателя и публициста Александра Ягодкина. Только недавно поздравляли Александра Анатольевича с 70-летием, искренне надеясь, что ему удастся победить тяжкий недуг, но болезнь оказалась сильнее…» — выразил соболезнования в связи со смертью журналиста мэр Вадим Кстенин.

«Все последние десятилетия воронежскую журналистику невозможно было представить без имени Александра Ягодкина. Мастер точного слова, тонкий психолог, мудрый наблюдатель и просто неравнодушный человек – он заставлял нас сопереживать, побуждал к действию, призывал к торжеству добра», — написал Кстенин в своём телеграм-канале.

Александр Ягодкин родился 1 марта 1952 года в Воронежской области, окончил Воронежский политехнический институт по специальности «автоматика и телемеханика». В журналистику пришёл в начале 1990-х, однако ещё до этого занимался литературной деятельности — печатался в журналах, выпустил несколько сборников рассказов. В последние годы боролся с онкологией.