Москва, 26 апреля, 2022, 15:44 — ИА Регнум. Москва надеется, что Приднестровье не окажется втянутым в конфликт России и Украины, чтобы не возникло необходимости для Москвы вмешиваться в урегулирование ситуации. Об этом 26 апреля заявил замглавы МИД России Андрей Руденко.

Culture.ru Здание МИД России

«Давайте дождемся окончания расследования. Мы бы хотели избежать такого сценария», — сказал он журналистам, отвечая на вопрос о действиях Москвы в случае, если Приднестровье окажется втянутым в конфликт.

Руденко также выразил надежду, что виновных в терактах в Приднестровье установят и накажут.