Любляна, 26 апреля, 2022, 16:11 — ИА Регнум. Новое правительство Словении, которое сформирует победитель на парламентских выборах 24 апреля — лидер «Движения «Свобода» Роберт Голоб, не может быть стабильным. Такое мнение высказал 26 апреля ИА REGNUM председатель Словенской национальной партии Змаго Елинчич.

Andrej Jakobčič Флаг Словении

По словам политика, появление партии Роберта Голоба на словенской политической сцене является большой загадкой, так как «Движение «Свобода» в предвыборную гонку вошло без программы и без кандидатов. Поэтому очень сложно сказать, что эта партия из себя представляет, отметил Елинчич.

«Но зато мы знаем, что с одной стороны за партией Голоба стоят неправительственные организации и фонд Сороса (организация, признанная в РФ нежелательной), а с другой — бывшие коммунисты. Они выделили огромные средства на то, чтобы в предвыборной кампании «Движение «Свобода» оккупировало все словенское медийное пространство», — рассказал политик.

Елинчич отметил, что коалиция вокруг бывшего премьер-министра Янеза Янши, в чей состав должна была войти и его Словенская национальная партия, была намерена начать расследование по поводу исчезновения огромных денежных средств из Словении и их перевода на офшорные счета.

«С 1992 года до настоящего времени из Словении исчезло около 70 миллиардов долларов США. Янша был намерен инициировать расследование. Не исключено, что партия Голоба была придумана перед выборами для того, чтобы некоторые вопросы просто не открывались. Но это правительство не может быть стабильным, оно продержится максимум полтора года», — подытожил Змаго Елинчич.

Напомним, что левоцентристская партия «Движение «Свобода» во главе с Робертом Голобом победила на парламентских выборах в Словении 24 апреля. По данным избирательной комиссии страны, политическое объединение набрало 34,54% голосов. Второе место заняла Словенская демократическая партия премьер-министра Янеза Янши (22,5% голосов).