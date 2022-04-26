Вашингтон, , 15:42 — REGNUM В Сети появился очередной тизер кинокомикса «Доктор Стрэндж 2: В мультивселенной безумия». Об этом пишет издание «Российская газета» 26 апреля.

Доктор Стрэндж Цитата из х/ф «Доктор Стрэндж». Реж. Скотт Дерриксон. 2016. США

В опубликованном ролике показали различные кадры из предстоящей ленты и новых героев. К слову, в тизере также подтвердили фанатскую теорию о появлении в картине тайного общества Иллюминатов.

Напомним, что мировая премьера кинокомикса «Доктор Стрэндж 2: В мультивселенной безумия» состоится 6 мая 2022 года. В России выход ленты был отменён.

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