Вашингтон, 26 апреля, 2022, 15:42 — ИА Регнум. В Сети появился очередной тизер кинокомикса «Доктор Стрэндж 2: В мультивселенной безумия». Об этом пишет издание «Российская газета» 26 апреля.

Цитата из х/ф «Доктор Стрэндж». Реж. Скотт Дерриксон. 2016. США Доктор Стрэндж

В опубликованном ролике показали различные кадры из предстоящей ленты и новых героев. К слову, в тизере также подтвердили фанатскую теорию о появлении в картине тайного общества Иллюминатов.

Напомним, что мировая премьера кинокомикса «Доктор Стрэндж 2: В мультивселенной безумия» состоится 6 мая 2022 года. В России выход ленты был отменён.