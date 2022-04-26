26 апреля 2022 | Время чтения 4 мин

Инициатива главы литовского МИД объявить вне закона патриарха Кирилла и передать храмы РПЦ в Литве под стамбульское управление есть ни что иное, как попытка запустить очередную "спираль истории" пятисотлетней давности. Развитие событий предугадать несложно. Порадует ли результат?

Андрей Сафонов, , 16:21 — REGNUM 24 апреля, в Светлое Христово Воскресенье папа Римский Франциск поздравил всех православных христиан с Пасхой и назвал Патриарха Московского и всея Руси Кирилла своим братом и выразил надежду на то, что «светлый праздник Пасха станет отправной точкой нового начала строительства мира для украинского народа». В чём с понтификом трудно не согласиться: именно это и является конечной целью спецоперации России на Украине. Днём ранее, 23 апреля, деятель совсем иного уровня влиятельности и компетентности — министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис предложил руководству ЕС включить в санкционные списки патриарха Кирилла в связи с событиями на Украине. И добавил:

Церковь во имя святителя Николая, архиепископа Мирликийского в Вильнюсе (2007 год). Андрей Сафонов © ИА REGNUM

«Власти Литвы обговаривают возможность отказаться от иерархического подчинения Виленско-Литовской епархии Православной церкви Московскому патриархату и перейти под покровительство Константинопольского патриарха».

Чем, во-первых, выразил свою приверженность политике Вашингтона, направленной на всемерное ослабление России, в том числе — духовное, выражающееся в смене власти в зарубежных (пока только в них, но будет и больше) приходах РПЦ на то, что сейчас именуется «Константинопольским (по факту — просто Стамбульским) патриархатом». Что в приземлённом, практическом виде означает попытку литовских властей как-то «канализировать» активность пассионариев из числа прибывающих на их землю украинских беженцев, передав в их руки православные храмы Литвы. Так как новые переселенцы уже успели изрядно поднадоесть местному населению претензиями на всестороннюю помощь и даже на доминирование в противостоянии с условной «Москвой». Что для большинства литовцев, не смотря на адскую антироссийскую вакханалию в местных официальных СМИ, приоритетом отнюдь не является.

Истина же, касаемо контекста, состоит в том, что христианство на территорию Литвы пришло не с Запада — 600 с небольшим лет назад, на мечах немецких, польских и чешских крестоносцев-католиков — а с Востока, в результате династических браков литовских князей с дочерями глав православных княжеств. И приход православия не влёк за собой репрессий в отношении языческого в своей массе населения, тысячелетиями до того поклонявшегося Перуну, по-литовски — Пяркунасу. И простой народ ту разницу усвоил и вписал в свою душу. По этой причине литовцы, как новообращённые католики, верны своей вере, но также уважают и православную.

На фотографии — Никольская церковь, она же — Церковь Перенесения мощей святителя Николая Чудотворца, Церковь во имя святителя Николая, архиепископа Мирликийского в Вильнюсе — один из древнейших православных храмов в Литве. Основана в XIV веке.

Памятная доска на стене церкви во имя святителя Николая Андрей Сафонов © ИА REGNUM

Восстановленная дореволюционная надпись на памятной доске церкви во имя святителя Николая гласит:

«Церковь св. Николая самая древняя в Вильне, почему в отличие от других называлась Великою. Вторая жена Ольгерда (великого князя литовского – А. С.) Юлиания Александровна (мать великого князя литовского и короля польского Ягайло и великого князя литовского Свидригайло) княжна тверская, около 1350 года вместо деревянной (1340 года постройки – А. С.) воздвигла каменную. В (1514) году князь Константин Иванович Острожский вновь отстроил оную с основания. Доведенная во время Унии до грустного уничижения, она (уже в 19 веке – А. С.) по желанию Михаила Николаевича Муравьева возобновлена благочинно на доброхотные пожертвования всей русской земли».

Упомянутые в надписи на памятной доске «времена Унии» свидетельствуют о факте передачи в 1609 году по привилегии короля Сигизмунда Вазы этой церкви вместе с другими одиннадцатью храмами Вильны униатам.

Врата Свято-Духова монастыря (Вильнюс, 2007 год) Андрей Сафонов © ИА REGNUM

Участи быть переданным униатам избежал Виленский Свято-Духов монастырь, основанный в начале 17 века и подчинявшийся непосредственно константинопольскому патриарху. В настоящее время это единственный мужской монастырь Виленской и Литовской епархии Русской православной церкви в городе Вильнюсе.

То есть инициатива нынешнего главы литовского МИД есть ни что иное, как попытка запустить очередную «спираль истории». Которая, если продолжить аналогию, будучи доведена до очередного логического своего завершения, завершится тем же результатом. Который вряд ли порадует нынешние литовские власти и вряд ли сильно расстроит народ, возглавлять который им выпала нежданная и, похоже, не вполне заслуженная честь…

Так случилось, что Святая Пасха предшествует 9 мая — дню окончания демилитаризации Германии и её союзников. Потому в СВО на Украине есть и закономерность, и символизм. Ведь не доведённая до конца в своё время денацификация позволила обостриться рецидивам того заболевания. Похоже — весьма заразного. Вопрос — насколько?