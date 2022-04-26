Москва, 26 апреля, 2022, 15:38 — ИА Регнум. Нельзя сказать, чтобы в свете сложившейся ситуации мера по снижению ипотечной ставки в России до 9% выглядела экстренной, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артем Лютик.

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«Стоит обратить внимание, что текущая ставка ЦБ РФ является экстренной мерой для стабилизации валютного рынка и, вероятно, будет в самое ближайшее время снижена.

Уже в апреле эксперты рынка ожидают снижения ключевой ставки до 15%, и вероятность того, что к концу лета она может вернуться в район тех же 9%, весьма высока, поскольку сейчас для ЦБ необходимость поддержки экономики и ослабления национальной валюты является более приоритетной, чем борьба с инфляцией.

Кроме того, сегодня экономика страны проходит переналадку, в частности, многим производителям стройматериалов и строительным компаний придется искать новых контрагентов, что, вполне вероятно, отразится в ценах готового жилья.

То есть, снижение ставки может компенсироваться ростом стоимости жилья. Ну и, наконец, в марте–апреле рынок недвижимости уже испытал спад, так что для его поддержания как локомотива экономики могут потребоваться более активные шаги», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке на новое жилье с 12% до 9% годовых.

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