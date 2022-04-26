Москва, , 15:38 — REGNUM По фактам нарушения международного права на Украине должно быть проведено независимое расследование. Об этом 26 апреля заявил Генсек ООН Антониу Гутерреш на пресс-конференции в Москве по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Антониу Гутерреш Un.org

«Я озабочен в связи с постоянными сообщениями о нарушении международного гуманитарного права и потенциальными военными преступлениями. Они требуют независимого расследования», — сказал он.

Также Генсек ООН отметил, что он сожалеет, что организация в свое время не стала частью нормандского формата для того, чтобы иметь возможность наблюдать за выполнением Минских соглашений, которые были направлены на разрешение конфликта на Украине

Кроме того, Гутерреш указал, что ООН готова использовать ресурсы для эвакуации гражданских лиц из Мариуполя, включая комбинат «Азовсталь».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что поведение представителей Киева в ходе переговоров с Россией удручает и их, судя по всему, не особо интересует переговорный процесс.