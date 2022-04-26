Москва, 26 апреля, 2022, 15:38 — ИА Регнум. Переговоры России и Украины продолжаются на уровне экспертов, заявил 26 апреля замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

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«Мы никогда не выступали против переговоров. Дипломатия должна превалировать. Контакты продолжаются на уровне экспертной группы. Надеемся, что рано или поздно они приведут к результатам, которые были обозначены президентом», — сказал он журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что поведение представителей Киева в ходе переговоров с Россией удручает и их, судя по всему, не особо интересует переговорный процесс.

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