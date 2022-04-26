Тирасполь, , 15:37 — REGNUM На территории военного аэродрома под Тирасполем произошло два взрыва. Об этом 26 апреля сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правительстве Приднестровской Молдавской Республики (ПМР).

Он сообщил, что взрывы произошли около 23:00 по местному времени (совпадает с московским) 25 апреля.

«На территории авиапарка минобороны ПМР, примыкающей к аэродрому в городе Тирасполе, произведено два взрыва, жертв и повреждений нет», — сказал собеседник журналистам.

Напомним, 25 апреля в Приднестровье неизвестные также обстреляли здание министерства госбезопасности республики из гранатомётов. 26 апреля были взорваны две антенны на территории радиотелецентра «Маяк». В то же время советник министра обороны Украины Юрий Бутусов заявил, что киевскому режиму нужно напасть на российских миротворцев, которые находятся в Приднестровье.

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