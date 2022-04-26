Татищевский район, Саратовская область, 26 апреля, 2022, 15:36 — ИА Регнум. В Саратовской области по факту дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса организована доследственная проверка. Госпитализировано два человека, о степени тяжести других пострадавших информация уточняется, сообщает следственное управление СКР по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Авария

По предварительным данным, авария произошла днем 26 апреля между 608 и 609 километром автодороги «Саратов — Нижний Новгород» в Татищевском районе. Пассажирский автобус марки «Ивеко» перевозил не менее двадцати человек, когда допустил столкновение с припаркованным на обочине автомобилем «Лада Гранта».

ИА REGNUM ранее сообщало, минздраву Саратовской области поручено помочь пострадавшим в ДТП с участием автобуса, среди которых несколько человек с травмами средней степени тяжести.

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