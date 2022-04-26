Тбилиси, , 21:10 — REGNUM Грузинские врачи проведут встречу с президентом страны Саломе Зурабишвили, на которой будет обсуждаться состояния здоровья бывшего президента Михаила Саакашвили, сообщает 26 апреля грузинский телеканал «Мтавари архи».

Саакашвили Александр Горбаруков (с) ИА REGNUM

По их словам, состояние здоровья Саакашвили вызывает тревогу, и сейчас главное — спасти его жизнь.

Врачи надеются, что получат поддержку от президента, в противном случае ответственность за осложнение состояния Саакашвили будет возложена на неё.

«Мы надеемся, что пятый президент спасёт третьего, у неё есть для этого все рычаги… Мы просим, чтобы его перевели в соответствующую иностранную клинику, но не в грузинскую. Этот вопрос должен быть решен сию минуту, иначе будет слишком поздно, мы же убили одного президента в принципе, теперь мы убиваем другого?!», — сказал академик Георгий Чахунашвили.

«Национальное движение» требует немедленной отправки Саакашвили на лечение за границу. По словам председателя оппозиционного «Единого национального движения» Ники Мелии, это единственный способ спасти экс-президента. Мелия просит Зурабишвили подать помиловать Саакашвили.