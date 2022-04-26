Президент Грузии встретится с врачами, чтобы обсудить состояние Саакашвили
Тбилиси, 26 апреля, 2022, 21:10 — ИА Регнум. Грузинские врачи проведут встречу с президентом страны Саломе Зурабишвили, на которой будет обсуждаться состояния здоровья бывшего президента Михаила Саакашвили, сообщает 26 апреля грузинский телеканал «Мтавари архи».
По их словам, состояние здоровья Саакашвили вызывает тревогу, и сейчас главное — спасти его жизнь.
Врачи надеются, что получат поддержку от президента, в противном случае ответственность за осложнение состояния Саакашвили будет возложена на неё.
«Мы надеемся, что пятый президент спасёт третьего, у неё есть для этого все рычаги… Мы просим, чтобы его перевели в соответствующую иностранную клинику, но не в грузинскую. Этот вопрос должен быть решен сию минуту, иначе будет слишком поздно, мы же убили одного президента в принципе, теперь мы убиваем другого?!», — сказал академик Георгий Чахунашвили.
«Национальное движение» требует немедленной отправки Саакашвили на лечение за границу. По словам председателя оппозиционного «Единого национального движения» Ники Мелии, это единственный способ спасти экс-президента. Мелия просит Зурабишвили подать помиловать Саакашвили.