Москва, , 15:33 — REGNUM В детском саду в Ульяновской области, куда ворвался вооружённый мужчина и устроил пальбу из ружья, были приняты «не все меры безопасности». Такое мнение высказала в телеграм-канале первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Алена Аршинова («Единая Россия»).

Как и губернатор Ульяновской области Алексей Русских, произошедшее депутат оценила как «ужасная трагедия». Она отметила, что её «сердце с родными и близкими погибших».

«Следствию ещё предстоит выяснить детали. Но очевидно, что не все меры безопасности были приняты в этом детском саду. Да и не все меры ещё приняты в целом для усиления безопасности детских учреждений страны. Можно поспешно выдавать и озвучивать предложения. Но лучше подойти к этому вопросу предметно, вместе со специалистами в сфере безопасности», — полагает Алена Аршинова.

Она напомнила, что ранее поднимали вопросы обеспечения Росгвардией охраны образовательных учреждений, высказав мнение, что »надо вернуться к этому предложению, сколько бы это ни стоило»:

«Жизни людей, в особенности малышей, бесценны».

Депутат заявила, что «с коллегами мы будем делать всё, чтобы добиться этого».

Напомним, ранее губернатор Ульяновской области Алексей Русских заявлял, что «ужасная трагедия произошла в Вешкаймском районе», где неизвестный открыл стрельбу в детском саду «Рябинка». Убиты двое детей и воспитатель, ранена младший воспитатель. По факту убийства СКР возбудил уголовное дело.

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Как сообщало ИА REGNUM, власти Ульяновской области окажут семьям погибших медицинскую, психологическую и социальную помощь.

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