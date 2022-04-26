Москва, 26 апреля, 2022, 15:33 — ИА Регнум. Завершивший карьеру российский боксёр, бывший чемпион мира Александр Поветкин планирует стать тренером. Об этом 26 апреля он заявил на пресс-конференции.

Przemek Garczarczyk Александр Поветкин

«Тренер и боксёр — разные вещи. Желание стать тренером есть. Главное, чтобы для этого была возможность», — сказал Поветкин.

Напомним, Поветкин завершил карьеру в июне 2021 года. За свою карьеру на профессиональном ринге он одержал 36 побед (25 нокаутом), потерпел три поражения, ещё один бой завершился вничью.

В марте 2021 года он провёл последний поединок, в котором проиграл британцу Диллиану Уайту.