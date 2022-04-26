Москва, , 15:30 — REGNUM Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы признал компанию TikTok виновной в совершении административного правонарушения. Об этом 26 апреля сообщает РИА Новости.

TikTok Tiktok.com

Суд назначил штраф в размере 2 млн рублей за распространения сведений, пропагандирующих гомосексуальные отношения. Изначально сервису грозил штраф на 4 млн рублей.

ИА REGNUM напоминает, что в апреле 2021 года Таганский суд оштрафовал TikTok на 2,6 млн рублей. Причиной послужил отказ соцсети от удаления контента с призывами подростков выйти на несанкционированные протестные акции.

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