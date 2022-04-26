Вашингтон, , 15:36 — REGNUM Министерство обороны США не считает, что конфликт на Украине может перерасти в ядерный. Об этом представитель Пентагона Джон Кирби заявил 26 апреля в эфире телеканала CNN.

Джон Кирби Defense.gov

Он прокомментировал слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о реальной угрозе ядерной войны. Кирби согласился, что начинать такой конфликт не следует, победителей в нём не будет.

«Нет никаких причин для того, чтобы нынешний конфликт на Украине вышел на этот уровень», — сказал представитель Пентагона.

По словам Кирби, в Вашингтоне очень внимательно наблюдают за ситуацией и не видят оснований для изменения степени готовности американских стратегических ядерных сил сдерживания.

Читайте также: Лавров заявил о прокси-войне Запада против России