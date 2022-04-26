Лондон, , 15:27 — REGNUM Атаки, которые наносит Украина по объектам на территории России, легитимны для Украины. Об этом 26 апреля заявил замглавы минобороны Великобритании Джеймс Хиппи.

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Отвечая на вопрос, поддерживает ли Лондон удары, которые наносит Киев по объектам на территории России, Хиппи выразил сожаление обо всех потерянных жизнях в результате конфликта.

«Но это абсолютно легитимно для Украины наносить удары в глубине России, чтобы нарушить логистику, если эти поставки не будут нарушены, то это напрямую приведет к смертям и кровопролитию на территории Украины», — сказал чиновник в эфире Times Radio.