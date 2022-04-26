Лондон, 26 апреля 2022, 15:27 — REGNUM Атаки, которые наносит Украина по объектам на территории России, легитимны для Украины. Об этом 26 апреля заявил замглавы минобороны Великобритании Джеймс Хиппи.
Отвечая на вопрос, поддерживает ли Лондон удары, которые наносит Киев по объектам на территории России, Хиппи выразил сожаление обо всех потерянных жизнях в результате конфликта.
«Но это абсолютно легитимно для Украины наносить удары в глубине России, чтобы нарушить логистику, если эти поставки не будут нарушены, то это напрямую приведет к смертям и кровопролитию на территории Украины», — сказал чиновник в эфире Times Radio.