Лос-Анджелес, США, 1 мая, 2022, 13:28 — ИА Регнум. Ведущий Джеймс Корден отказался от многолетней сделки с телеканалом CBS. Об этом 1 мая пишет Daily Mail.

Скриншот видео на YouTube Джеймс Корден

Корден не захотел оставаться в США и продлевать свой контракт с вещателем, несмотря на уговоры канала. По данным СМИ, ведущий отказался от гонорара в £40 млн.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2023 году Джеймс Корден покинет Late Late Show, ведущим которого он был на протяжении семи лет. Причиной ухода стало его желание больше времени проводить с семьёй в Великобритании.