Волгоград, , 15:47 — REGNUM История даёт глубокое понимание наших корней — кто мы, откуда произошли, почему принимаем такие решения, почему у России есть государственность, заявил 26 апреля на встрече со студентами губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. О роли страны в истории, специальной военной операции и борьбе с фейками шёл разговор в Волгоградском государственном социально-педагогическом университете, сообщает пресс-служба администрации региона.

Андрей Бочаров Volgograd.ru

Губернатор пообщался с будущими педагогами и преподавателями вуза. Он особенно подчеркнул роль учителей-историков в нынешнее время, потому что на России «лежит огромная ответственность за безопасность, за мир».

«Президент нашей страны принял единственно правильное решение. Любое другое значило бы поставить под угрозу наше государство. Нацисты, фашисты, всесторонне поддерживаемые странами НАТО, продолжали бы свою подрывную деятельность. Они поставили для себя задачу уничтожить всех, кто говорит, думает, читает на русском языке – они идеологически нас считают врагами. И у нас освободительная задача – спасение жителей Донбасса и демилитаризация Украины», — сказал глава региона.

По мнению Андрея Бочарова, одна из серьёзных задач сегодня – борьба с фейками, в них необходимо разбираться и развенчивать.

В пример участникам встречи губернатор привёл подвиг волгоградца Дмитрия Зорина, который погиб, защищая Донбасс, и был удостоен звания «Героя РФ» (посмертно).

Читайте ранее в этом сюжете: В Волгограде семье погибшего в Донбассе военного вручили Звезду Героя РФ