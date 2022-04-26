Волгоград, 26 апреля 2022, 15:47 — REGNUM История даёт глубокое понимание наших корней — кто мы, откуда произошли, почему принимаем такие решения, почему у России есть государственность, заявил 26 апреля на встрече со студентами губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. О роли страны в истории, специальной военной операции и борьбе с фейками шёл разговор в Волгоградском государственном социально-педагогическом университете, сообщает пресс-служба администрации региона.
Губернатор пообщался с будущими педагогами и преподавателями вуза. Он особенно подчеркнул роль учителей-историков в нынешнее время, потому что на России «лежит огромная ответственность за безопасность, за мир».
По мнению Андрея Бочарова, одна из серьёзных задач сегодня – борьба с фейками, в них необходимо разбираться и развенчивать.
В пример участникам встречи губернатор привёл подвиг волгоградца Дмитрия Зорина, который погиб, защищая Донбасс, и был удостоен звания «Героя РФ» (посмертно).
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