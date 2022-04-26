Москва, 26 апреля, 2022, 15:26 — ИА Регнум. Поведение представителей Киева в ходе переговоров с Россией удручает и их, судя по всему, не особо интересует переговорный процесс. Об этом 26 апреля заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве по итогам встречи с Генсеком ООН Антониу Гуттерешем.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Как напомнил глава МИД РФ, Москва за переговорное решение ситуации на Украине и сразу же согласилась на проведение переговоров после предложения украинского лидера Владимира Зеленского.

«То, как себя вела украинская делегация на переговорах, как вел себя уже сам Зеленский, отказываясь подтверждать то, что неделю назад они получили наши новые предложения, конечно, удручает. Судя по всему, переговоры их особо не интересуют», — сказал он.

Также Лавров добавил, что переговоры с Киевом едва ли увенчаются успехом, если представители последнего будут продолжать свою нынешнюю линию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Ассоциации грузинских гостиниц Шалва Алавердашвили рассказал, что жители Евросоюза из-за событий на Украине стали отказываться от забронированных номеров в отелях в Грузии.