* Талибам — запрещённая в России организация

Кабул, , 15:26 — REGNUM Министерство по поощрению добродетели и предотвращению порока правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане опубликовало заявление, в котором говорится, что ни одному члену «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не разрешается произвольно допрашивать граждан по политическим или военным мотивам. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Бойцы «Талибана» (запрещенная в РФ организация)

«Все действия, совершённые в прошлом, прощены», — указано в сообщении.

Также отмечается, что к нарушителям будут применяться соответствующие меры. Сообщается, что выполнение приказа будет контролироваться управлением по приёму жалоб указанного министерства.

Заявление прозвучало на фоне того, что гражданские служащие и силовики бывшего правительства находятся в постоянном страхе за свою жизнь и опасаются мести со стороны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

За последние несколько месяцев боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) убили большое количество бывших солдат в различных провинциях. Полковник Касим Каюм, бывший офицер полиции, был убит на прошлой неделе после пыток. Его родственники говорят, что Каюм доверился амнистии талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и вернулся к работе, но затем исчез, позднее пришла весть о том, что его убили.

New York Times также сообщила, что около 500 бывших чиновников и военных были убиты талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вопреки обещанной амнистии.

Чиновники министерства по поощрению добродетели и предотвращению порока также заставляют людей отращивать бороды, носить только национальную одежду, а также досматривают мобильные телефоны граждан. Управление по рассмотрению жалоб министерства заявило, что граждане могут звонить по контактным номерам в случае преследований и незаконных проверок со стороны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), чтобы принять необходимые меры.