Москва, 26 апреля 2022, 15:28 — REGNUM Российская балерина Анастасия Волочкова рассказала о старте съёмок новых выпусков телешоу «Пусть говорят». Об этом 26 апреля пишет портал «Культуромания».
По словам Волочковой, первые выпуски передачи начали снимать на днях, однако когда они выйдут — неизвестно. Также балерина намекнула на то, что появится в эфире телешоу в ближайшее время.
Напомним, что, как и большинство развлекательных передач, «Пусть говорят» убрали из телеэфира в конце февраля 2022 года. Причиной отмены показа проекта стало проведение спецоперации на территории Украины.
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