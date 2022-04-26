Москва, 26 апреля, 2022, 15:28 — ИА Регнум. Российская балерина Анастасия Волочкова рассказала о старте съёмок новых выпусков телешоу «Пусть говорят». Об этом 26 апреля пишет портал «Культуромания».

Геннадий Калашников Анастасия Волочкова

По словам Волочковой, первые выпуски передачи начали снимать на днях, однако когда они выйдут — неизвестно. Также балерина намекнула на то, что появится в эфире телешоу в ближайшее время.

Напомним, что, как и большинство развлекательных передач, «Пусть говорят» убрали из телеэфира в конце февраля 2022 года. Причиной отмены показа проекта стало проведение спецоперации на территории Украины.