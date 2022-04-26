Курск, , 15:26 — REGNUM В Курской области за последние сутки госпитализированы 46 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Тест на коронавирус Kolomnagrad.ru

26 апреля выявлено 87 случаев заражения коронавирусной инфекцией – на четыре меньше, чем за предыдущие сутки. Всего в регионе выявлено 116 тыс. 648 случаев заражения коронавирусом.

Выписан после выздоровления 111 тыс. 151 пациент, в том числе 173 – за последние сутки.

Всего скончались 2448 человек. Подтвержден один новый летальный случай.