Ростов-на-Дону, , 15:25 — REGNUM В Ростовской области в период майских праздников будут усилены меры безопасности. Об этом сообщил донской губернатор Василий Голубев на заседании антитеррористической комиссии 26 апреля.

Здание Правительства Ростовской области Donland.ru

«Традиционно в эти дни люди пойдут в парки, на набережные, в другие места отдыха. Планируется проведение военного парада, шествие колонны Бессмертного полка, возложение цветов к мемориалам. Надо создать условия для обеспечения безопасности людей в эти дни», — сказал Голубев.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области вместе с началом специальной военной операции России на Украине были предприняты дополнительные меры безопасности. Необходимости вводить «жёлтый» уровень террористической угрозы на Дону нет, считают власти.

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