Москва, 26 апреля 2022, 15:23 — REGNUM Мир переживает момент истины, решается вопрос о том, будет ли человечество жить на основе Устава Организации Объединенных Наций или смирится с диктатом отдельной стороны с группой сателлитов. Об этом 26 апреля заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что ситуация вокруг Украины выявила многочисленные проблемы, которые накопились в Евро-Атлантическом регионе.
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