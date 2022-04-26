Москва, , 15:23 — REGNUM Мир переживает момент истины, решается вопрос о том, будет ли человечество жить на основе Устава Организации Объединенных Наций или смирится с диктатом отдельной стороны с группой сателлитов. Об этом 26 апреля заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Сергей Лавров Mid.ru

«Считаю, что такого рода разговор невозможно пытаться откладывать и откладывать. Мы сейчас находимся на таком этапе развития международных отношений, когда наступает момент истины: либо мы все смиримся, что кто-то в одиночку с группой своих сателлитов решает, как будет жить человечество, либо человечество будет жить на основе Устава ООН. Вот, собственно говоря, очень простой выбор», — сказал о на пресс-конференции по итогам переговоров с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что ситуация вокруг Украины выявила многочисленные проблемы, которые накопились в Евро-Атлантическом регионе.

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