Тбилиси, , 15:23 — REGNUM Бывшего президента Грузии Георгия Маргвелашвили не выдвигали на пост председателя самой крупной в стране оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД). Об этом он 26 апреля сообщил в эфире телеканала «Формула».

Георгий Маргвелашвили Иван Шилов © ИА REGNUM

«Не было ни предложения, ни обсуждения, ни подготовки к этому, ничего подобного», — сказал политик.

О его возможном назначении ранее сообщили на телеканале «Рустави 2», ссылаясь на свои источники. По данным журналистов, предложил это назначение основатель и неформальный лидер ЕНД, экс-президент страны Михаил Саакашвили.

Стоит отметить, что ранее в грузинских СМИ распространили информацию о конфронтации между председателем ЕНД Никой Мелией и Саакашвили. Телеканал «Имеди» опубликовал видео, где Мелия говорит, что был против возвращения экс-президента в Грузию.

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