Москва, , 15:21 — REGNUM Необходимость формирования объединённого Социального фонда объясняется с одной стороны ускорившимися процессами цифровизации во всех сферах нашего общества, а с другой – необходимостью повышения удобства обмена информацией о положенных социальных и пенсионных выплатах для конечных пользователей, заявила корреспонденту ИА REGNUM профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

Отделение ПФР Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Результатом объедения Пенсионного фонда РФ (ПФФ) и Фонда социального страхования (ФСС) должен стать внебюджетный Социальный фонд.

Деятельность нового фонда будут координировать Министерство труда и Наблюдательный совет, в состав которого, помимо представителей правительства, будут входить представители профсоюзов и работодателей.

При этом административные расходы на управление новым фондом останутся том же уровне, что и сейчас для ПФР и ФСС (не более 1% всех расходов).

Социальные услуги, как предполагается, станут более доступны гражданам посредством Единой цифровой платформы (объединяющей информационный системы ПФР, ФСС, Минтруда, организаций медико-социальной экспертизы).

Через единую платформу пользователь сможет получить электронный лист нетрудоспособности в случае болезни, узнать о размере страховой пенсии, и многую другую важную информацию. Планируется что до 2025 года граждане смогут получать до 80% социальных услуг в электронном виде.

Взносы в единый Социальный фонд будут производиться по единому тарифу, причет лимит налогооблагаемой базы с максимальным размером взносов будет унифицирован на уровне 1 565 000 руб.

В настоящее время для ФСС эта база оставляет всего 1 032 000 руб. Взносы работодателей составят 24,9% (это ранее уплачиваемые 22% в ПФР и 2,9% в ФСС). Причем предполагается, что единый взнос в новый фонд будет уплачиваться также и за сотрудников в рамках ГПХ.

За счет увеличения базы, с которой начисляются взносы, будет расти размер социальных пособий, а имеющиеся льготы по уплате взносов (например, для МСП, ИТ-организаций, резидентов «Сколкова» и проч.) останутся без изменений», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России активизируют работу по созданию единого Фонда пенсионного и социального страхования, поручил премьер-министр Михаил Мишустин.

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