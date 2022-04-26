Тбилиси, 26 апреля, 2022, 15:20 — ИА Регнум. Жители Евросоюза из-за событий на Украине стали отказываться от забронированных номеров в отелях в Грузии. Об 26 апреля сообщил журналистам глава Ассоциации гостиниц Шалва Алавердашвили.

Туристы

«В прошлом году реальный туристический сезон начался в мае. В нынешнем году в марте было неплохо, на апрель и май было много броней. До уровня 2019 года не хватало около 35 — 40%, но восстановление туристического сектора уже начиналось», — сказал Алавердашвили.

Он сообщил, что после начала Россией спецоперации по денацификации Украины начали отказываться от поездки. К настоящему времени отменено около 70% броней из ЕС.

Алавердашвили заявил, что бизнесмены будут искать туристов на других рынках.

Напомним, в 2020 году туризм в Грузии почти прекратился. Это привело к экономическому кризису, так как экономика страны сильно зависит от этого сектора. В 2021 году власти пытаются восстановить туризм в стране, однако многие предприниматели и сотрудники ушли из этой отрасли в другие.