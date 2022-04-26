Уфа, , 15:21 — REGNUM В Башкирии освоили выпуск более двух тысяч наименований деталей к зарубежным комбайнам, тракторам и агрегатам. Об этом 26 апреля сообщил заместитель премьер-министра правительства региона – министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов на заседании оперативного штаба по обеспечению социально-экономического развития Башкирии.

Трактор в поле Пресс-служба правительства Тверской области

Он сообщил, что в 44 районах республики сельхозпроизводители активно начали посевную кампанию, при этом запасы продовольствия на складах накоплены в достаточном количестве.

«Совместно с нашими промышленниками работаем над импортозамещением запасных частей и расходных материалов к сельхозтехнике. В республике освоили выпуск более двух тысяч наименований деталей к зарубежным тракторам, комбайнам и агрегатам», — приводит пресс-служба его слова.

Министр торговли и услуг Башкирии Алексей Гусев отметил, что цены в республике стабилизировались.

По словам руководителя регионального управления Федеральной антимонопольной службы Андрея Хомякова, в апреле по сравнению с мартом в три раза уменьшилось число обращений местных жителей на необоснованный рост цен на товары в магазинах.

Глава Башкирии Радий Хабиров напомнил чиновникам о поручении создать в 2022 году режим наибольшего благоприятствования для торговли продукцией с садовых и приусадебных участков.

По словам министра торговли и услуг региона Алексея Гусева, всего в муниципалитетах намерены организовать порядка 700 новых торговых мест для садоводов.