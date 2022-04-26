* запрещённая в России организация

Кабул, , 15:15 — REGNUM Рахматулла Набиль, бывший глава службы национальной безопасности Исламской Республики Афганистан, заявил через день после сообщения лидеров талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) о причинах смерти основателя движения группировки, что ответственность за смерть муллы Омара несут ISI (пакистанская разведка) и Ахтар Мансур. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

В Афганистане Иван Шилов © ИА REGNUM

Набиль разместил в соцсети заметку, в которой сослался на заслуживающие доверия документы, опубликованных службой национальной безопасности Афганистана через два месяца после смерти муллы Омара. В них говорится, что его будущий преемник на посту лидера «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) мулла Ахтар Мансур убил Мохаммада Омара в сговоре с пакистанской разведкой.

Читайте также: Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) раскрыли загадочную смерть основателя движения

После признания факта смерти муллы Омара в 2015 году талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) избрали муллу Ахтара Мансура его преемником.

Ранее вопрос об убийстве муллы Омара его заместителем был поднят в 2015 году Исламским движением «Федаи» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ответвлением талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в 2015 году. Кари Хамза, представитель группы, заявил, что причиной смерти муллы Омара стал медленнодействующий яд, данный ему Ахтаром Мансуром.

По словам Набиля, об этом также знают высокопоставленные члены движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Каюм Закир, мулла Мохаммад Хасан Ахунд, мулла Абдул Хаким Ахунд и мулла Маннан Ахунд.

25 апреля на церемонии, посвящённой девятой годовщине смерти муллы Омара, причиной его смерти был объявлен туберкулёз.