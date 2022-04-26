Нижний Новгород, 26 апреля, 2022, 15:13 — ИА Регнум. Продлить майские праздники, взяв отпуск с 4 по 6 мая, планируют только 13% работающих жителей Нижегородской области. Таковы результаты опроса 1 600 нижегородцев, проведенного аналитиками сервиса «SuperJob».

(сс) Юрий Лебедев Нижний Новгород

При этом большинство респондентов, а именно 61%, брать внеплановый отгул не намерены.

Также стало известно о том, что 17% опрошенных жителей региона продолжат трудиться по сменному графику, а еще 9% пока не определились, хотят ли они работать в промежутке между майскими праздниками.

Помимо этого, опрос показал, что 17% работающих жителей Нижегородской области, которые решили продлить себе период нерабочих дней, это граждане с доходом выше 80 тысяч рублей.