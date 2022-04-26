Кострома, , 16:26 — REGNUM Правительство России выделило 600 млн рублей на организацию дополнительных дорожных работ в Костромской области, 100 из них будут направлены на ремонт единственного автопешеходного моста через Волгу в Костроме. Об этом сообщает администрация региона.

Деформационные швы на мосту Наталья Диева

Деформационные швы на мосту Наталья Диева

Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии, на переправе заменят верхний слой асфальта и отремонтируют околошовные пространства. Провести все работы планируется до конца 2022 года.

Напомним, проблемы с состоянием покрытия на мосту возникли сразу после его капитального ремонта за 697 млн рублей, завершившегося в 2018 году. Асфальт «пошёл волной» в местах деформационных швов из-за больших нагрузок, затем на нём появились ямы и выбоины. В июне 2020 года подрядчик – компания ООО «ММС» из Москвы была признана банкротом и перестала устранять дефекты в рамках гарантии. Всё это время разовыми ремонтами на переправе за бюджетные деньги занималась городская администрация.

Остальную часть транша – 500 млн рублей потратят на ремонт дополнительных участков региональных трасс, оплату по контрактам на капремонт моста через реку Чёрную и путепровода через железнодорожные пути в костромском микрорайоне Юбилейном.

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