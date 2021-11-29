Москва, 24 ноября, 2014, 19:36 — ИА Регнум. Законопроект о льготах для преподавателей внесли в Государственную думу РФ депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым и Николаем Левичевым . Об этом корреспонденту ИА REGNUMИА REGNUMИА REGNUM24 ноября сообщили в аппарате Госдумы. Законопроектом определяются трудовые права и социальные гарантии педагогических работников.

Авторы предлагают повысить статус педагогического работника — фактически учителей приравнивают к представителям госвласти, содействовать молодым педагогам в их закреплении на работе в образовательной организации, кроме того, в тексте документа содержатся целенаправленные положения по поддержке сельских педагогов.

Прежде всего, закон «Об образовании в Российской Федерации» дополняется двумя положениями, направленными на защиту чести и достоинства педагога. В частности, устанавливается, что педагогический работник, выполняя должностные обязанности, находится под защитой государства. В случае применения в отношении его насилия или публичного оскорбления при исполнении им профессиональных обязанностей эти действия приравниваются соответственно к применению насилия в отношении представителя власти или к публичному оскорблению представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей. А это влечет за собой административную или уголовную ответственность — статьи 318 и 319 Уголовного кодекса РФ («Применение насилия в отношении представителя власти» и «Оскорбление представителя власти»).

Для повышения благосостояния учителей устанавливается целый ряд дополнительных положений прямого действия, расширяющих трудовые права и социальные гарантии. В частности, преподаватели наделяются правом при уходе в длительный отпуск сроком до одного года получать оплату за этот период в размере не менее 50% от средней заработной платы за соответствующий период предыдущего учебного года, они получают право на единовременное пособие в размере двух окладов (должностных окладов) при увольнении в связи с выходом на пенсию по старости (при стаже работы двадцать пять лет и более) или по инвалидности (независимо от стажа работы). Также они могут рассчитывать на получение надбавок к окладам в размере 3% за каждого обучающегося свыше нормативной наполняемости класса в общеобразовательной организации, на первое число каждого месяца. Учителя получают право на надбавки в размере 25% к окладам (должностным окладам) в случае присвоения им почетных званий «Народный учитель СССР» и «Народный учитель Российской Федерации», следует из законопроекта.

Кроме того, педагоги, работающий в федеральных учреждениях, смогут претендовать на увеличение окладов за наличие ученой степени в размерах: 3 тыс. рублей за ученую степень кандидата наук и 7 тыс. рублей за ученую степень доктора наук. Для педагога, который работает в регионе, такие набавки устанавливаются по решению и в размерах, определяемых органом государственной власти субъекта РФ.

Также депутаты Госдумы предлагают на уровне закона закрепить право педагогов на пользование в служебных целях персональным компьютером или ноутбуком, а также предусмотреть компенсации стоимости ежемесячной абонентской платы или ее части за работу в интернете по минимальному тарифу, но не более 250 рублей в месяц.

Парламентарии считают, что учителя должны иметь право на скидку в размере 50% от стоимости путевок на санаторно-курортное лечение или организованный отдых в санаториях, домах отдыха, пансионатах, на туристских базах не реже, чем один раз в пять лет, в порядке, устанавливаемом правительством РФ, а также на скидку в 50% на билеты в государственные музеи, а в случае сопровождения школьников, так и вовсе посещать выставки бесплатно.

Также среди предлагаемых льгот — право на выделение места в детских садах по месту жительства в первоочередном порядке.

Законопроект предполагает новый порядок повышения зарплаты педагогическим работникам: нормативные расходы на оплату труда педагогических работников государственных и муниципальных образовательных организаций не могут быть ниже уровня, рассчитанного на одну ставку педагогического работника в определенных процентных соотношениях к средней заработной плате в соответствующем субъекте РФ. При этом предусматривается и сокращение сроков, в которые будет реализована задача по повышению заработной платы педагогов.

Для закрепления молодых учителей предлагается установить право на получение единовременного пособия в размере трех окладов (должностных окладов) педагогических работников при поступлении на работу в общеобразовательную организацию в год окончания профильного учебного заведения. одновременно прописывается, что случае увольнения в течение первых трех лет со дня получения им единовременного пособия, единовременное пособие подлежит возврату.

Кроме того, молодые учителя, по мнению «Справедливой России» должны рассчитывать на получение ежемесячной надбавки в размере 25% оклада (должностного оклада) по основной работе в течение первых трех лет работы, при условии поступления педагогического работника на работу по специальности.

Для поддержки сельской школы в отношении педагогических работников на селе дополнительно предлагается разовая выплата в размере 150 тыс. рублей — в случае если молодой специалист не медлил и пошел работать учителем в год окончания профильного образовательной организации. В случае увольнения в течение первых пяти лет со дня получения единовременного пособия, оно подлежит возврату.

Также молодой специалист может рассчитывать на надбавки в размере не менее 15% к окладам, кроме того, молодой сельский учитель, по мнению депутатов Госдумы, должен иметь право на получение для своих детей квоты на целевой прием по педагогическим направлениям подготовки в образовательные организации высшего образования, при условии работы в общеобразовательной учреждении, расположенном в сельском поселении, не менее 10 лет.

Одновременно конкретизируется право педагогических работников, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на бесплатную жилую площадь с отоплением и освещением или, с согласия педагогического работника, на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения. При этом определено, что размеры компенсации должны покрывать фактические затраты на оплату педагогическим работником жилья, отопления и освещения.