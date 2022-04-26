Вашингтон, 26 апреля, 2022, 15:13 — ИА Регнум. Заключенный американской тюрьмы «Райкерс», объявивший себя трансгендером, изнасиловал сокамерницу, находясь в женском отделении того же исправительного учреждения, об этом сообщает New York Post.

Цитата из к/ф «И всё же Лоранс». Реж. Ксавье Долан. 2012. Канада, Франция Трансгендер

33-летний Рамель Блаунт, который выбрал для себя псевдоним Даймонд Блаунт, признал себя виновной в попытке изнасилования. Следователи заявили, что Блаунт, который находился в женской части учреждения, подошел к 33-летней сокамернице в ванной в центре Роуз М. Сингер 8 февраля 2021 года, после того как жертва только что приняла душ и совершил над ней насильственные действия.

Жертва сообщила об инциденте руководству тюрьмы, были взятые необходимые анализы, в результате чего было установлено, что ДНК насильника совпадает с ДНК Блаунта.

В связи с этим Блаунт был приговорен к семи годам тюремного заключения с дополнительными восемью годами надзора после освобождения. Кроме того, был издан охранный ордер, и Блаунт также должен зарегистрироваться в качестве сексуального преступника.

«Сексуальное насилие над кем бы то ни было неприемлемо», — говорится в заявлении окружного прокурора Бронкса Дарсела Кларка.

Тем временем это уже не единственный случай в печально известном исправительном учреждении. Федеральные прокуроры пригрозили потребовать, чтобы Департамент исправительных учреждений был передан независимому органу, если агентство не улучшит условия в тюрьме, находящейся в ведении города.