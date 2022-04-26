Мадрид, , 15:11 — REGNUM Более половины испанцев считают, что существует реальный риск начала третьей мировой войны в результате ситуации на Украине. Об этом пишет агентство EFE со ссылкой на данные Центра социологических исследований.

Фанат сборной Испании перед матчем против сборной Швейцарии Дарья Драй © ИА REGNUM

Отмечается, что такой точки зрения придерживаются 55% опрошенных – это на пять процентных пунктов больше, чем месяцем ранее.

Согласно данным ЦСИ, число респондентов, считающих, что риск мирового конфликта отсутствует, снизилось с 41,5% в марте до 36,5%.